Kodlama dilini öğreten projeye TRAKYAKA desteği

Trakya Kalkınma Ajansı ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Tekirdağ Kodluyor ve Stem" projesi kapsamında Tekirdağ Sahil Dolgu Alanında 23 Nisan Stem ve Kodlama Festivali düzenlendi.

Festivalin açılışına Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, davetliler, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Etkinlikte konuşan Genel Sekreter Mahmut Şahin "Çağı yakalayabilmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan toplumlar geri kalmaya mahkum oluyor. Günümüzde kodlama bilen kişi hayata bir adım önde başlıyor. Çünkü geleceğin dünyasında yapay zeka, kodlama ile üretilmiş araçlar, ürünler ve hizmetler her alanda karşımıza çıkacak. Akıllı ev sistemlerinden tutun, güvenlik sistemlerine kadar. Bizler bunları takip ederken yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızı anaokulundan üniversiteye kadar ki süreçte yapay zeka, robotik kodlama, bilim laboratuvarları ve yazılım atölyeleri ile buluşturup onların ufkunu genişletecek ve bakış açılarını değiştirecek ortamı sağlamalıyız. Amacımız gençlerimizin kendi oyununu kendi tasarlayabilecek, çevresinde gördüğü sorunlara aldığı kodlama ve yazılım bilgisi ile çözüm üretebilecek seviyeye gelmesi. Bu doğrultuda Trakya Kalkınma Ajansı olarak Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Tekirdağ'daki tüm il ve ilçelerdeki tüm eğiticilere ve öğrencilere stem ve kodlama eğitimleri verdik. Bugün burada da öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte tasarladıkları projeleri sergileyecekler. Bu projelerin her biri birbirinden değerli. Böyle anlamı bir günde bu festivali düzenlediğimiz için de ayrıca mutluyum. Öncelikle geleceğin ışığı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Projenin hayata geçirilmesinde ve festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 23 Nisan Stem ve Kodlama Festivali'nde; Teknobot Lig, Robot Kol Operatörü, Hikaye Anlatıcılığı, Makey Makey Setleri İle Beste Hazırlama, Tlinkercad ile Tasarım ve Üretim, mBot ile Robot Programlamaya Giriş ve Lehimleme gibi 7 farklı alanda atölyeler oluşturuldu. Atölyeleri ziyaret eden çocuklar ve gençler geleceğin dili kodlama ürünlerini yakından görüp deneme yapma fırsatı yakaladı.

Festival kapsamında robotik kodlama yarışması düzenlendi. Yarışmanın birincisi Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikincisi Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi, üçüncü ise Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından verildi.