Kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrenciler ödül

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde müftülük tarafından ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen 'Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet' temalı kompozisyon yazma ve lise öğrencileri arasında düzenlenen 'Çanakkale Ruhu' temalı şiir yazma yarışmasında derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Çorlu İlçe Müftülüğünce 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Gün ve Mehmet Akif Ersoy' u Anma Günü' ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'' günü etkinlikleri çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri Çorlu Müftülüğünde düzenlenen törenle verildi.

Kompozisyon yazma yarışmasında ilçe birincisi Şehit Metin Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Nur Nazlı olurken ikinci Uncular Süleyman Peker Ortaokulu'ndan Sude Acar üçüncü ise Şehit Metin Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Nazlı Hilal Özkan olurken Şiir yazma yarışmasında Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi'nden Kübra Çakıcı birinci olurken Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hazal Göndelen ikinci, Çorlu Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Efe Can Sevinç ise üçüncü oldular.

Yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri Çorlu Müftülüğünde düzenlenen törenle verildi.