Kömür yığını altında kalan işçi öldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kömür yığını altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Kaza, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde bir tekstil boya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik için kömür silosuna giren Mustafa Y.'nin üzerine kömür boşaltıldı. Görevlilerin görmemesi sebebiyle kömür altında kalan 63 yaşındaki Mustafa Y., olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Şahsın olay yerinde öldüğü belirlendi. Kömür altında can veren işçinin ölümünde bir ihmal bulunup bulunmadığı araştırılıyor.