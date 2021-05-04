Konserler evlere taşınıyor

Artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek adına tam kapanmaya girilen bu dönemde vatandaşların Ramazan ayının manevi iklimini yaşamaları adına çeşitli etkinlikler düzenleyen Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinin doyasıya hissedildiği bu günlerde, düzenlediği İlahi ve Tasavvuf Müziği konserleri ile Süleymanpaşalıların evlerine konuk oluyor.

Cuma akşamları İlker Demirali ile İlahi Konseri ve Cumartesi akşamları Salih Demirci ile Tasavvuf Müziği Konseri iftar öncesinde Süleymanpaşalıların beğenisine sunuluyor.

Tekirdağlı yerel müzisyenler eşliğinde konserler Ramazan coşkusunun doyasıya yaşanmasına katkı sağlıyor.

Altınova Sahili, Rakoczi Müzesi gibi Süleymanpaşa'nın doğal ve kültürel güzelliklerinin izleyiciler ile buluştuğu konserler, önümüzdeki günlerde şehrin farklı noktalarından ekranlara aktarılmaya devam edecek.