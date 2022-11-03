Konservatuvarda öğrenciler okuma saatinde kitap okuyor

Türkiye'nin konservatuvar seviyesinde sanat eğitimi veren ilk yerel yönetimlerinden biri olan Süleymanpaşa Belediyesi, Belediye Konservatuvarı bünyesinde yine bir ilke imza attı. Konservatuvar öğrencileri, ders programlarına eklenen okuma saatinde bir saat boyunca kitap okuyor.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, Trakya'nın ilk ve tek, Türkiye'nin birkaç belediye konservatuvarından biri olarak Tekirdağ'ın gurur kaynağı bir eğitim merkezi olma özelliğini korurken, yeni başlayan uygulama ile bir ilki daha gerçekleştirerek örnek oldu. Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğrencileri, cumartesi ve pazar olmak üzere haftanın iki günü tam gün konservatuvar seviyesinde müzik, enstrüman ve tiyatro eğitimi alıyor. Pazar günleri ise öğrenciler, ders programına eklenen okuma saatinde bir saat boyunca konservatuvardaki kütüphaneden seçtikleri ya da yanlarında getirdikleri bir kitabı okuyorlar.

Okuma saati uygulaması ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Şefi Salih Demirci, uygulamanın ilk ve ortaöğretim yaş grubundaki öğrenciler ve veliler tarafından büyük beğeni ile karşılandığını ifade etti. Okuma alışkanlığının sanat eğitiminde önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapan Demirci, öğrencilerin gelişimine her anlamda katkı sağlayacak olan uygulamanın gelişerek süreceğini belirtti. Demirci, roman, hikaye, şiir gibi kurmaca metinlerin yanı sıra Nutuk gibi önemli eserleri okuyan öğrencilerin ilerleyen dönemde aldıkları eğitimlere paralel olan sanatsal kitaplarla ilgili okumalar da yapacaklarını kaydetti.