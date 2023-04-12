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Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bahçeye uçtu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi’nde kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bahçeye uçtu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi'nde kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bahçeye uçtu. Beton direğe çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Kapaklı Pınarca Mahallesi Çerkezköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakıt istasyonundan ana yola hatalı çıkış yapan minibüse çarpmamak için manevra gösteren otomobilin sürücüsü, yolun yağmurlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle yol kenarındaki bahçeye uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gelirken, kazada yaralanan araç sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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