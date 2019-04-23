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Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza sabah saat 07.40 sıralarında Saray çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çorlu'dan Vize ilçesine seyreden Ş.A. idaresindeki 59 ZN 962 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan S.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumunun ağır olduğunu öğrenilen sürücü daha sonra Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

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