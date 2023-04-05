İhlas Haber Ajansı

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Kopan çamurluk kaza yaptırdı

Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeyken çamurluğu kopan motosiklet devrilerek orta refüje çarptı.

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeyken çamurluğu kopan motosiklet devrilerek orta refüje çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Asri Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Eski Şifa kavşağı istikametine seyreden Ömer Faruk Arsu (21) yönetimindeki 22 UK 319 plakalı motosikletin çamurluğu koptu.


Kontrolden çıkan motosiklet devrilerek orta refüje çarptı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına, devriyeye çıktığı sırada denk gelen zabıta ekipleri koştu. Yaralı motosikletli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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