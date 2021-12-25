İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, minibüse çarptı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, minibüse çarptı.


Kaza, Süleymanpaşa-Hayrabolu Karayolu Demirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine doğru seyir halinde bulunan 06 BVB 863 plakalı otomobil, Demirli mevkiine vardığında, iddiaya göre yola bir anda çıkan köpeğe çarpmamak için karşıdan gelen 59 ADS 920 plakalı minibüse çarptı. İki aracın çarpışması sonucu şans eseri her iki sürücü de kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle Hayrabolu-Süleymanpaşa yolu bir süre tek şeritten sağlandı.


Kaza bölgesine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, her iki aracın çekilmesi ile trafik akışı normale döndü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.