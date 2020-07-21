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Köpeğe çarpmamak isterken tarlaya uçtu: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil tarlaya uçtu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.


Olay, akşamüstü saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde Kırkkepenekli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aşkın A. idaresindeki 34 DT 2771 plakalı Ford marka otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aniden direksiyonu kırması sonucu hakimiyeti kaybetti. Otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan araç içerisindeki sürücü Aşkın A. ile Nihal U. ve Ecem U. yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.


Araç kullanılamaz hale gelirken, kaza mahalline gelen güvenlik güçleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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