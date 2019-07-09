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Köpeği kurtarmak için elleriyle toprak kazıdı

Tekirdağ’da toprak altında kalan bir köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Tekirdağ'da toprak altında kalan bir köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı. Toprakta kalan köpeği kurtarma anı saniye saniye zabıta kamerasına yansıdı.


Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında bir köpeğin toprak altında mahsur kaldığı fark edildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri kısa sürede harekete geçerek köpeğin mahsur kaldığı alana yöneldi. Alana gelen zabıta ekipleri elleriyle toprağı kazarak köpeği olduğu yerden kurtardı.


Herhangi bir yaralanması bulunmayan köpek çıkarıldıktan sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Köpeği kurtarma anı saniye saniye zabıta ekiplerinin kameralarına yansırken elleriyle toprak kazıyıp köpeği kurtaran zabıta görevlisi görenlerden büyük takdir topladı.


Öte yandan sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük izlenme aldı.

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