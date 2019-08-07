Köpekteki çok sayıda kene vatandaşları tedirgin etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir köpeğin kulak ve baş çevresinde görülen çok sayıda kene paniğe neden oldu.

Kan emici ve çeşitli hastalık mikroplarını taşıyan keneler, taşıdıkları mikropları kanını emdikleri insanlara ve hayvanlara bulaştırıyor. Malkara merkezinde bir köpeğin baş ve kulak çevresinde görülen çok sayıda kene vatandaşları tedirgin etti. Şikayet üzerine harekete geçen Malkara Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere köpek gözlem altına alındı.

Vatandaşlar, kene problemi baş göstermeden ilaçlama yapılmasını istiyor.