Köprübaşı balık satış noktası hizmete girdi

Süleymanpaşa Belediyesi, Köprübaşı Mevkii'nde balıkçı esnafının düzenli bir satış noktasına sahip olması için hazırladığı projeyi hayata geçirdi.

Daha önce balıkçı esnafının ve vatandaşların düzensiz, kayıt dışı ve sağlıksız koşullarda alışveriş yapmaya çalıştığı alanda gerçekleştirilen proje ile hem bölgedeki çirkin görüntü ortadan kaldırılmış hem de estetik ve hijyenik bir alışveriş ortamı sağlanmış oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; alanda müdürlüğe ait atölyelerde imal edilen üstü kapalı, hijyenik ve tek tip balık tezgâhları, atık su mazgalı ve baskı beton zemin düzenlemesi yapılarak vatandaşların istifadesine sunuldu.

Yol kenarına sıralanan balıkçı tezgâhları nedeniyle olumsuz etkilenen Köprübaşı trafiğinde de hayata geçirilen proje ile önemli ölçüde rahatlama sağlandığı gözlemleniyor.

Kayıt dışı ve sağlıksız satışın önüne geçilmiş oldu

Seyyar satıcıların kayıt altına alınmasını sağlayan ve hijyenik bir alışveriş ortamı tesis eden Köprübaşı Balık Satış Noktası, hizmete girdiği ilk günden itibaren vatandaşların ilgi odağı oldu. Projenin yapım aşaması boyunca çalışmaları yerinde takip eden ve hafta sonu balık satış noktasına ziyarette bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşlar ve balıkçı esnafıyla sohbet ederek yeni hizmetle ilgili izlenimleri değerlendirdi. Esnaf ve vatandaşların memnuniyetlerini dile getirdiği Başkan Yüksel, esnafa hayırlı işler diledi.

“Esnafımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun”

Yüksel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Köprübaşı Mevkii'nde satış yapan düzensiz seyyar balıkçılar nedeniyle, daha önce trafikte yaşanan sıkışıklık ve karmaşayı hepimiz biliyoruz. Bugün esnafımızı ve kıymetli hemşehrilerimizi kayıt dışı, hijyenden uzak ve sağlıksız ortamdan; düzenli, kayıt altında, denetimli alışveriş imkânına kavuşturmuş bulunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz düzenlemeyle trafik keşmekeşinin son bulduğu bölgede, esnafımıza hayırlı işler dileyerek, sohbet edip talep ve beklentilerini dinlediğimiz vatandaşlarımıza hayırlı pazarlar diledik. Köprübaşı Balık Satış Noktası hem esnafımıza hem vatandaşlarımıza hayırlı olsun”.