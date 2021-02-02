Köprünün altında bonzai içerken yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesinde daha önce uyuşturucudan işlem yapılan şahsın oturduğu alanda arama yapan polis ekipleri bonzai buldu.

Olay Tekirdağ'ın Muratlı İlçesine bağlı Muradiye Mahallesi Hürriyet Meydanı Tren Garı Üst Geçidinin altında yaşandı. Bölgede devriye faaliyetlerini sürdüren Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, üst geçidin altında daha önce uyuşturucudan işlem yapılan S.Y.'yi (28) fark etti. S.Y.'nin oturduğu alanda yapılan aramada, şeffaf poşet içerisinde bonzai maddesi bulundu. Bunun üzerine S.Y. bonzainin kendisine ait olduğunu ve kullandığını itiraf etti. S.Y. polis ekiplerince gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın yapılan sorgusunda Küçükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesinde Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan arandığı belirlendi.

Şahsın işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.