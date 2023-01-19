İhlas Haber Ajansı

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Kör kurşunla hayatını kaybetmişti, cinayet şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kavga sırasında açılan ateş sonucu yoldan geçen bir kişinin başından vurularak hayatını kaybettiği olayın şüphelisi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavga sırasında açılan ateş sonucu yoldan geçen bir kişinin başından vurularak hayatını kaybettiği olayın şüphelisi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Geçtiğimiz günlerde gece yarısı Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir araç park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada çarpan araç sürücüsü ile aynı araçtaki yolcu M.S. arasında tartışma yaşandı. Sinirlenen M.S. araçtan indikten sonra olay yerinden uzaklaşan araca doğru ateş etti. Bu sırada yoldan geçen ve evine gitmekte olan 37 yaşındaki İbrahim Onaran, başına isabet eden kurşun sonucu kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan Onaran, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayın ardından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin sıkı takibi sonrası yakalanan şüpheli M.S. ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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