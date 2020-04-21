Korana virüs riskine aldırmayan vatandaşlar pazar yerini doldurdu

Tekirdağ'da 4 günlük sokağa kısıtlaması öncesi şehir merkezinde kurulan Salı Pazarı'na gelen vatandaşlar korona virüse aldırış etmeden sosyal mesafe kurallarına aykırı alışveriş yaptı.

Çin'den bütün dünyaya yayılan korona virüs belasının Türkiye'de de görülmesi üzerine sıkı önlemler alınmaya çalışılıyor. Korona virüse karşı 23 Nisan'dan itibaren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Tekirdağ'ın şehir merkezinde kurulan Salı Pazarı'na gelen vatandaşların hiçbir uyarıya dikkat etmeden sosyal mesafe kurallarına aykırı alışveriş yapması hayrete düşürdü.