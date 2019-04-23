İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Korkarak evden çıkan vatandaşın çağrısı sonuç buldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın komşusunun köpeğinin kendisine sürekli saldırmasından dolayı belediyeye yaptığı çağrı sonuç buldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın komşusunun köpeğinin kendisine sürekli saldırmasından dolayı belediyeye yaptığı çağrı sonuç buldu.


Camiatik Mahallesi Fakı Sokak'ta oturan emekli Kadir Gezek, yaklaşık 2 ay önce tansiyon hastası olduğunu ifade ederek, komşusunun köpeğinin sürekli kendisine saldırmasından bir hayli rahatsız olduğunu dile getirdi. Gezek, köpeğe çözüm bulunması için belediyeye birkaç kez dilekçe verdiğini ifade etti. Bunun üzerine belediye tarafından köpeğe ilaç tedavisi yapıldı. İlaç tedavisi üzerine köpek sakinleşirken, Gezek de rahat bir nefes almış oldu.


Köpeğin artık kendisine saldırmadığını ifade eden Kadir Gezek, "Bana saldıran köpek şu an çok sakin. Yanından geçerken kuyruk sallıyor. Rahatsızlığıma çare bulan belediye başkanımıza ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.