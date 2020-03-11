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Korkutan çukur dolduruldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde apartman sakinlerini korkutan inşaat çukuru toprakla dolduruldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde apartman sakinlerini korkutan inşaat çukuru toprakla dolduruldu.


Camiatik Mahallesi Kazdağı Yokuşu Sokak'ta inşaat çalışması nedeniyle 4 katlı bir apartmanın kazılan yan tarafı, bina sakinlerine yıkılma endişesi yaşatmıştı. Yapılan girişimler sonucu çukur toprakla dolduruldu. Metrelerce derinlikteki inşaat çukurunun toprakla doldurulmasının ardından bitişiğindeki binada oturan vatandaşlar ve mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.


Apartman sakinlerinden Ramazan Bülbül, çukurun doldurulması nedeniyle arsa sahibine ve belediyeye teşekkür etti.

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