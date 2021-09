Korona tedavisi görürken aşı çağrısı yapan lokantacı hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korona virüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi altındayken aşı çağrısı yapan lokanta işletmecisi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korona virüse yakalanan 38 yaşındaki lokanta işletmecisi Onut Öztürk Hacıosmanoğlu, fenalaşınca Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Korona virüs nedeniyle çektiği acıyı sosyal medya hesabında yazan Hacıosmanoğlu, "Arkadaşlar, aşınızı mutlaka yaptırın. 5 gündür ölmekten beter durumdayım ve hastanede tedavim devam ediyor, her an ölmek gibi bir şey bu lanet virüs, kendinizi ailenizi düşünün ve bir dakika bile kayıp etmeden aşı randevusu alın, çok zor bir illet her an acı çekerek ölüp ölüp diriliyorsunuz. Bir de yoğun bakımdakiler boğazları delinenler mi istersin her şey çok kötü çok. Hemen aşı yaptırın gelip sizi bulacak aksi halde vakalar zaten zirvede sıra sizde” demişti.

Aşı olmadığı iddia edilen Hacıosmanoğlu bu paylaşımından 14 gün sonra hayatını kaybetti.