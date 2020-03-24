Korona tedbirleri kapsamında aşevi tek kullanımlık kaplara geçti

Yapılan değişikliğin hijyen açısından büyük bir önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada “Gönül Sofraları” adı altında gerçekleştirilen mahalle iftarlarında kullanılan tek kullanımlık plastik kaplara geçildi.

Hijyenik şartlarda dolduruluyor

Günün ilk ışıkları ile birlikte Süleymanpaşa Belediyesi Aşevinde hazırlanmaya başlayan 4 çeşit yemeği öğle saatleri itibari ile yapılan tadım testlerinden geçiren ekipler her gün sefertaslarına koydukları yemekleri tek kullanımlık kaplara özenle ve hijyenik şartlarda doldurmaya başladı.

İhtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaştırılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine hijyenik şekilde ulaştırılan sıcak yemekler evinde sıcak yemek yapma imkanı bulunmayan ihtiyaç sahiplerinin zor günlerinde en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.