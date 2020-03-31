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Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

Mesire Alanı girişinde denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri, 4 kişiye toplam 1568 TL idari para cezası uygulandı.


Korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle ülkemizde 65 yaş üstü vatandaşlara evden çıkma yasağı getirilirken, ülke genelindeki mesire ve park alanlarında piknik yapılması da yasaklandı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de yasakla ilgili uygulama gerçekleştiren Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mesire alanı giriş ve çıkışlarında vatandaşların ateşini ölçerek gerekli uyarılarda bulundu. Ayrıca denetimlerde yasağı çiğneyen 4 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde kişi başı 392 TL idari para cezası uygulandı.

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