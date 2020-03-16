İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Korona virüsü' tatili eğitime engel olamadı

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde okulların tatil edilmesinin ardından Tekirdağ’da iki öğretmen, internet üzerinden öğrencileri ile görüntülü görüşerek moral ve motivasyon konuşması yaptı.

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde okulların tatil edilmesinin ardından Tekirdağ'da iki öğretmen, internet üzerinden öğrencileri ile görüntülü görüşerek moral ve motivasyon konuşması yaptı.


Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, 16 Mart itibariyle ülke genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. Erken gelen yarıyıl tatilinde bile öğrencilerini eğitmekten vazgeçmeyen Kapaklı İbni Sina İlkokulu öğretmenleri Duygu Özhan ve Havva Hamzalı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.


Öğrencileri ile tek tek Zoom Meeting adlı bir uygulamadan kameralı görüşme sağlayan öğretmenler, endişeli öğrenciler ve ailelerine moral ve motivasyon konuşması yaptı. İlkokul çağındaki öğrencileri ile birlikte şarkılar söyleyen, onlara moral verici konuşmalar yapan öğretmenler ayrıca korona virüsünden (Covid-19) korunmanın yollarını da anlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.