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Korona Virüsüne karşı çalışmalar aralıksız sürüyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Korona Virüsüne karşı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Olası virüs tehdidinin önüne geçmek için mücadele eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, gündüz çalışmalarının yanı sıra gece çalışmaları da yaparak riskleri en aza indirmek için uğraş veriyor. Çöp toplama faaliyetlerinin yanı sıra ilaçlı su ile her gün her gece neredeyse şehri baştan aşağı yıkayan temizlik ekipleri, dezenfekte çalışmaları kapsamında da her geçen gün bünyesine kattığı yeni ekipmanlar ile virüs tehdidine karşı göğüs geriyor.


Kişisel hijyene ve evde kalınmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, tüm vatandaşları virüs riskini ortadan kaldırmak için tüm vatandaşları evlerinden çıkmamaya davet ediyor.

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