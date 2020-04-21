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Koronadan çıkmayan Down Sendromlu Atakan'a polisten doğum günü sürprizi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Down Sendromlu Atakan Aydın’a Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Down Sendromlu Atakan Aydın'a Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. En büyük hayali polis olmak isteyen Atakan telsiz den geçtiği anons ile polis abilerine teşekkür etti.


Saray ilçesinde halk tarafında sevilen ve korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmayan Down Sendromlu Atakan Aydın'a Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. En büyük hayali polis olmak isteyen Atakan Telsiz den geçtiği anons ile polis abilerine teşekkür etti. Anons sonrası Atakan'ın sevinci ailesi ve Polis ekibini de mutlu etti.


Atakan'ın bir diğer hayali ise ‘Arka Sokaklar' dizisinde oynamak.

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