Koronadan daha tehlikeli: Her yıl 8 milyon insan ölüyor

Dünya Tütüne Hayır Günü'nde Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü personeli sokakta mıntıka temizliği yaparak izmarit topladı. Etkinliğe ALO Sigarayı Bırakma Hattı'na başvurarak sigarayı bırakan vatandaşlar da katılırken, 10 yıllık sigara tiryakisi vatandaş 3 ayda sigarayı bıraktığını ifade etti. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, sigaranın koronadan daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Her yıl 31 Mayıs'ta çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Tütüne Hayır Günü, Tekirdağ'da da örnek bir etkinlikle kutlandı. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce şehirdeki bir AVM'de stant kurularak bilgilendirme çalışması yapıldı. Bilgilendirme çalışmasında ALO 171 Sigarayı Bırakma Hattı'nın önemi ve sigaranın verdiği zararlar anlatıldı. Etkinlikte, ALO Sigarayı Bırakma Hattı'na başvurarak sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Mıntıka temizliği yaptılar

Bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, müdürlük personeli ve ALO 171 Sigarayı Bırakma Hattı'na başvurarak sigarayı bırakan vatandaşlar hep birlikte sokağa çıkarak mıntıka temizliği yaptı. Mıntıka temizliğinde yerdeki izmaritler toplanarak izmaritlerin doğaya verdiği zararlara da vurgu yapıldı. Ayrıca temizlikte 5 dakikada poşet poşet izmarit toplandı.

10 yıllık tiryaki 3 ayda bıraktı

10 yıldır sigara tiryakisi Murat Özdemir, destek alarak sigarayı bıraktığını ve son 3 aydır sigara içmediğini ifade ederek, “10 yılı aşkın bir süredir sürekli olarak sigara kullanıyordum. Günde bir paketin üzerinde bir tüketimim vardı, bu süre zarfında bazı sağlık sebepleri baş göstermeye başladı. Özellikle nefes konusunda zorluklar yaşıyordum, bunun üzerine polikliniğe müracaat ettim. Bu ilaç desteğinden faydalandım. Bu destekle beraber tahminlerimden daha kolay, çünkü bayağı bir faydası oldu. Sigarayı bıraktım, 3 ayı geçti içmiyorum ve şu anda nefes alma konusunda bayağı bir rahatladım, kendimi daha iyi hissediyorum. Kullanan tüm arkadaşlara da polikliniklere müracaat etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Koronadan daha tehlikeli

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Kalkan yaptığı açıklamada, “Görüyorsunuz izmaritler selüloz, asetat içeriyor. Doğada 5-10 yıl içerisinde bozulmadan kalıyor. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı kendimiz zehirliyoruz. İçtiğimiz her yere atarak bu zararı kat be kat artırıyoruz. Bunlara artık bir dur demeliyiz. Özellikle hastane önlerinde vatandaşlarımızın sigara içmemeleri ve bu kadar yayılma özgürlüğümüzün olmadığını düşünüyorum. Özgürlük bir başkasına zarar vermeye başladığımız yerde özgürlük değildir. Tütün ve tütün ürünlerinin geleceğimizi, gezegenimize ne kadar büyük zararlar vererek, ölümcül bir zarar verdiğini burada hep birlikte anlatmak, paylaşmak için bir araya geldik. Dünyada 1 milyar 300 milyon civarında tütün ve tütün ürünleri kullanımı gerçekleşmekte. Her yılda 8 milyondan fazla insan bu sebeple hayatını kaybetmekte. Ülkemizde de 100 binden fazla insan, tütün ve tütün ürünleri kullanımından maruziyet sonrası kalınan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmekte. Düşünün Süleymanpaşa ilçemiz 200 bin küsur nüfusa sahip ve iki yılda bir Süleymanpaşa'yı kaybediyor ülkemiz. Bu oranda ciddi bir zarar söz konusu hem çevremize hem insanımıza, doğaya verdiği zararlar anlatılmakla bitmeyen bir hadiseyle karşı karşıyayız. Covid sebebiyle biliyorsunuz 3 yıla yaklaşık bir sürede dünyamızda, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 6,6 milyon insan hayatını kaybetti. Ama sigaradan her yıl 8 milyon insan hayatını kaybetmekte. Çok daha önemli bir şey söyleyeyim, pasif içiciliğe maruz kalanlar 1 milyon 200 bin civarında da her yıl bu sebeple ölümler olmakta ve bunların 65 bininin çocuklar olduğunu bilmekteyiz. Bununla beraber şunu da hatırlatmalıyız ki, o izmaritler içip de toprağa, suya, denize attığımız izmaritler. Özellikle her yıl 1 milyondan fazla kuşun bu izmaritler sebepli öldüğünü bilmekteyiz. Balıklar, doğada, ormanda beslenen hayvanlar bütün bu zararlardan kendi çaplarında maalesef etkilenmekte. Tüm ülkemizde, ALO 171 hattının da bizde olması sebebiyle bunu biliyoruz, öncelikle sigarayı bırakma polikliniklerimize başvuran hastalarımızın yüzde 35 civarında olan kısmının sigarayı bıraktıklarını biliyoruz. Devam eden süreçlerde de bu oranı koruduklarını gözlemliyoruz” diye konuştu.