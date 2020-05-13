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Koronadan girdi alkışlarla çıktı

Tekirdağ’da koronavirüse yakalanan 59 yaşındaki kadın, alkışlarla normal odaya alındı.

Tekirdağ'da koronavirüse yakalanan 59 yaşındaki kadın, alkışlarla normal odaya alındı.


Tekirdağ'da yaşayan 59 yaşındaki Zeynep Geçene isimli kadına NKÜ hastanesinde korona virüs teşhisi konuldu. Koronavirüs hastalığı ağır işleyen kadın hemen yoğun bakım servisine konuldu. Burada 22 gün boyunca tedavi gören Zeynep Geçene, durumu iyiye gidince normal odaya alındı. Hasta normal odaya alınırken, sağlık çalışanları da onun için yoğun bir şekilde alkış çaldı.


Tekirdağ NKÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İlker Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını sürecinde çok sayıda hastaya müdahale ettik. Hemşirelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın yoğun çabasıyla hastamız sağlığına kavuştu. Enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve nefroloji hocalarımızın desteğiyle hastamızın tedavisini başarıyla gerçekleştirdik" diye konuştu.

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