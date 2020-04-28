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Koronalı günlerde hayvanlar alemi kamerada

Dünyanın korona virüs ile mücadele ettiği bu günlerde hayvanların rahat yaşam sürdürdüğü anlar fotokapanlara yansıdı.


Çin'de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülüp çok sayıda vaka sayısı olması üzerine ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor. Ülkece korona virüsten kurtulmak için ‘Evde kal' çağrıları, şehirlerarası ulaşım kısıtlamasından sokağa çıkma kısıtlamasına kadar birçok sıkı tedbir uygulanıyor.


Bu çerçevede insanlar yoğun bir şekilde doğadan ve sokaklardan çekilince ormandaki hayvanların rahat bir nefes aldığı gözlendi. Hayvanların bu durumu Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce doğadaki popülasyonu takip etmek için kurulan fotokapanlara yansıdı. Fotokapanlara yansıyan görüntülerde karaca ve tilkinin ormandan rahat tavırları gözlerden kaçmadı.


Geçtiğimiz günlerde Kırklareli'de de rehavete kapılan bir karaca av koruma ve kollama ekiplerinin kameralarına takılmış bir süre ekiplere eşlik etmişti.

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