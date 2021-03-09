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Koronanın artış gösterdiği Tekirdağ'da denetimler sıklaştırıldı

Korona virüs salgını kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kuaför ve berberlere ait işyerleri tek tek denetlendi.

Korona virüs salgını kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuaför ve berberlere ait işyerleri tek tek denetlendi.


Korona virüs salığını nedeniyle denetimler elden bırakılmıyor. Koron virüsün salgınının artış gösterdiği Tekirdağ'da denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Salgının önüne geçebilmek için Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Ekipleri berber, kuaförler ve güzellik merkezlerinde çeşitli uygulama denetimler gerçekleştirdi.


Denetimlerde İlçede faaliyet gösteren işletmelerin maske, mesafe ve kurallarına uyup uymadığını kontrol ederek, işletme sahiplerini tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor.

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