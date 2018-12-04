KOSGEB destekleri anlatıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde KOSGEB destekleri hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında KOSGEB Tekirdağ İl Müdürü Esin Sayın tarafından yapılan desteklemelerle ilgili genel bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmelerde KOSGEB'in yurtiçi, yurtdışı gezileri, fuarlar ve ARGE destekleri gibi birçok konuda destek olduğu belirtilirken, katılımcılara püf noktalar anlatıldı.

Eğitim masrafları da karşılanıyor

KOSGEB'in 1990 yılında küçük ve orta ölçekli firmaları desteklemek ve ülke ekonomisini güçlendirme amacıyla kurulduğu bilgisini veren KOSGEB İl Müdürü Esin Sayın, “Şu anda 11 tane farklı destek programımız var. Yurtiçi ve yurtdışı gezilerinin yanı sıra, fuarlara katılımda, nitelikli eleman istihdamında KOSGEB hibesi almak mümkün. Bunun dışında firmaları güçlendirmek amacıyla alacakları eğitimlerde de KOSGEB katılımcılara hibe desteği sağlıyor. KOSGEB eğitim masraflarının yarısını karşılıyor fakat maksimum 2 bin 500 liraya kadar destek sağlanabiliyor” dedi.

Yüksek teknoloji ile çalışan firmalarda destek miktarlarının daha fazla olduğunu ve hibe kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğu bilgisini veren Sayın, “Teknoparklarda ve yüksek teknolojik ürünlerle çalışan firmalarımıza KOSGEB kredisi daha fazla çıkıyor. Ayrıca hibe desteği kazanma oranı da daha fazla” açıklamalarında bulundu.