KOSGEB destekleri Malkaralı iş adamlarına anlatıldı

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, KOSGEB Tekirdağ İl Müdürü Esin Sayın, KOBİ Uzmanı Nazım Özkan Tatlı, Malkara TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin, Malkara TSO Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör, KOSGEB Tekirdağ İl Müdürü Esin Sayın, Malkara TSO Meclis Başkan Yardımcısı Aynur Çeşmeliler, Malkara TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eskicioğlu, Genel Sekreter Sinan Beşer, Malkara TSO üyeleri ve Malkaralı iş adamları ve girişimciler katıldı.

Bilgilendirme toplantısında KOSGEB Tekirdağ İl Müdürü Esin Sayın, ilk olarak toplantıya katılanlarla sohbet ederek daha önce KOSGEB desteklerinden faydalanıp faydalanmadıklarını sordu ve deneyimlerini öğrendi.

Sayın, "KOSGEB ile beraber KOBİ'ler gerçekten hak ettiği yere yavaş yavaş kavuştu. Bürokrasiyle ilgili de ciddi çalışmalar yapıyoruz. Artık sizler herhangi bir yere gelmeden e-devlet üzerinden bütün KOSGEB desteklerine başvuru yapabiliyorsunuz. Artık o evrak vardı, bu evrak yoktu gibi bir sıkıntı yok" dedi.

"Alt yapımız e-devlet ile birlikte iyice güçlendi"

Malkara'da KOSGEB desteklerinden faydalanmak ve KOSGEB ile sağlıklı iletişim kurulması için Malkara TSO Başkanı Ümran Bilgin'in katkılarıyla birlikte bir KOSGEB ofisinin kurulduğunu söyleyen Esin Sayın, "Ümran Beylerle beraber burada bir ofisimiz var. Burada Sinan Beşer görevli. KOSGEB ile ilgili bir sıkıntınız olduğunda o sizin sorularınızı yanıtlayabiliyor. 2019'da bir artısı daha olacak. Bu temsilcilik ofisleri de KOSGEB'in birer merkezi gibi çalışacak. Onun için bir eğitim programı da düzenlenecek. Biz zaten çok sahada olan bir kamu kurumuyuz. Şu anda alt yapımız e-devlet ile birlikte iyice güçlendi. Bazı konular var, bunları Cumhurbaşkanımız da Sanayi Bakanımız da çok sık belirtiyor. Bu konular yerli ve milli üretim. Artık bizim dışarıya olan bağımlılığımızı ne kadar azaltabilirsek, ne kadar yerlileştirebilirsek o kadar kıymetli. Onun için buna dönük çok ciddi destek programları açıklanıyor" diye konuştu.

Esin Sayın'ın konuşmasının ardından KOBİ Uzmanı Nazım Özkan Tatlı, katılımcılara KOSGEB Destek Programları'na ilişkin, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İşbirliği Destek Programı, KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek Programı, İşletme Geliştirme Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Stratejik Ürün Destek Programı, Teknoyatırım, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ve Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı, Test ve Analiz Desteği, Belgelendirme Desteği, Proje Ortaklığı Modeli gibi konularda bilgiler içeren bir sunum yaparak destek programlarından faydalanma koşullarını anlattı.

Yapılan sunumun ardından KOSGEB Tekirdağ İl Müdürü Esin Sayın ve KOBİ Uzmanı Nazım Özkan Tatlı katılımcıların sorularını yanıtladı.