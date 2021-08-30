Kötü kokular milyonlarca ceza yazdırdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kötü koku şikayetleri üzerine harekete geçen ekipler, gece gündüz demeden yaptıkları denetimlerde kötü koku yayan işletme ve tesislere milyonlarca idari para cezası yazdı.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Esentepe, Hürriyet, Alipaşa, Kazımiye ve Muhittin Mahallelerinde meydana gelen koku şikayetleri ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. Bölgede bulunan sanayi tesisleri gece gündüz demeden denetim altına alındı. Denetimlerde, kirletici vasfı yüksek olan sanayi tesislerinde özellikle şikayetlerin yaşandığı gece geç saatlerde (00.00-07.00) sanayi tesislerinde emisyon ölçümleri yapılmak suretiyle yanma gazları, toz, uçucu organik bileşikler (voc), koku vb. parametrelerin ölçümü gerçekleştirildi. Bununla birlikte denetimlerde bölgede genel bir tarama da yapılmakta atık yakma vb. bir kirlilik tespit edilmesi halinde hemen müdahale ediliyor.

Hava kirliliğini engellemek için 110 adet denetim gerçekleştirilirken ve 69 adet tesisin bacalarında kirletici gaz ölçümleri yapıldı. Hava kirliliği konusunda 12 işletmeye toplam 1 milyon 512 bin 550 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca geceleri yapılan denetimlerde tehlikesiz ve ambalaj atıklarını yaktığı tespit edilen toplam 3 adet işletmeye 750 bin TL idari para cezası uygulanarak sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2021 yılında bin 703 adet çevre denetimi gerçekleştirilerek, toplam 20 milyon 18 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bununla beraber Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Emlak Konutları Aile Sağlığı Merkezi bahçesine Mobil Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kuruldu.