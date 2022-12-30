Köyü esrar tarlasına çeviren zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde köyü esrar tarlasına çeviren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri, yılbaşı öncesi de uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Narkotik ekiplerince yapılan 2 buçuk aylık araştırma ve takip sonucu, Malkara ilçesine bağlı Vakıfiğdemir Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, kırsal bölgede içerisindeki ormanda bulunan mahalledeki çiftlik evini titizlikle takip altına aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, girdikleri çiftlik evinde uyuşturucu arama köpeği 'Larrisa'nın da yardımıyla çiftlikte ve çevresindeki arazide geniş çaplı arama yaparken, çiftlikte bulunan M.G.'yi gözaltına aldı.

Her yere esrar gömmüş

Polis ekiplerince yapılan aramalarda, çiftliğin her yerinden adeta esrar fışkırdı. Çiftlikte ve çiftliğin önünde bulunan araçta paket paket esrar bulundu. Polis, çiftliğin yanı sıra çiftliğin önündeki arazide de arama yaptı. Arazideki araştırmalarını genişleten ekipler, çiftliğe ait ahırda, alandaki çalılıkların arasında ve arazide toprağa gömülü vaziyette torba torba esrar ele geçirdi. Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan toplamda 31,5 kilogram esrar ve av tüfeği ele geçirilirken, Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya geçit vermeyerek başarılı bir operasyona daha imza atmış oldu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.