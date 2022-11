Kozuva: "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri hayırlı olsun"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 12 Kasım'da yapılacak Çerkezköy TSO seçimleriyle ilgili bir mesaj yayınladı. Kozuva, mesajında seçimlerin odaya, ilçeye, bölgeye ve ülkeye hayırlı hizmetlere vesile olması dilek ve temennisinde bulundu.

Kozuva yaptığı açıklamada, “Değerli üyelerimiz, bildiğiniz gibi 12 Kasım 2022 Cumartesi günü, Çerkezköy TSO Anadolu Lisesi'nde Odamızın seçimi yapılacaktır. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yeni meclis üyelerini seçecektir. Göreve seçilecek olan arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Süleyman Kozuva olarak ben de 2013- 2018 ve 2018-2022 tarihleri arasında iki dönem yürüttüğüm Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimi tamamlamış olacağım. Bu vesileyle Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarihinde ilk olarak, iki dönem üst üste bana bu görevi uygun gören siz değerli üyelerimize bu anlamda en içten teşekkür ve minnet duygularımı ifade ediyorum. Görevde bulunduğumuz dokuz yılın hasbihalini sorumluluk duygusuyla “'söz uçar yazı kalır' düsturuyla satır başları ile de olsa sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum” dedi.

"Yönetime hizmet için geldik"

"Biz yönetime hizmet için geldik diyen Kozuva, "2013 yılında seçimlerden önce sizlere söz vermiştik, 'şeffaf oda ve kaliteli hizmet' demiştik. Önce hizmet binamızı bu vizyona göre yeniledik. 45 günde modernizasyonu sağladık. Üyelerimize verilecek hizmetin girişte ve tek katta olması açık ofis ve tek hizmet kapısı sözümüzü yerine getirdik. Oda personel hizmet alanları oluşturduk. Meclis salonumuzu bölgemizde ilk ve tek olacak modernlikte ve donanımda güncelledik. Her meclis üyemizin söz alıp konuşabileceği mikrofon sistemi ve faaliyetlerimizi ekranından takip edebileceği otomatik açılır kapanır bilgisayar sistemiyle donattık. Kurumsallığın gereği olan hizmet birimleri katı oluşturduk. Meslek komitelerimizin daha aktif çalışabilmeleri için özel toplantı salonları düzenledik. Başkanlık katında yapılan değişikliklerle 'Başkan', “'Başkan Yardımcısı' ve 'Yönetim Kurulu' toplantı odaları açtık. Konuyla ilgili internet sitemizde detaylı bilgi mevcuttur. Üyelerimize, personelimize, halkımıza dönük eğitim, seminer, konferans hizmetleri başlattık. Bu eğitimlere, her biri sahasında uzman ve tanınmış akademisyenleri ve marka isimleri davet ettik. Yapılan eğitimlerden ücret almadık. Hizmette kurumsallığı getirdik. Üyelerimizin gereken tüm belgelerini aynı gün ve saat içinde alıp gidebilmesini sağladık. Online faaliyet belgesi, internetten faaliyet belgesi, sicil kayıt suretini çıkartabilme, online ödeme yapabilme imkânı oluşturduk. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da belirttiği gibi ilk hizmet dönemimizde 2014 yılında Odamızı kurumsal kimliğine ve yapısına kavuşturup hizmet kalitesi ile 5 yıldızlı akredite odalar arasında yer alan bir oda haline getirdik. Çerkezköy TSO olarak sosyal medya kullanımına başladık. Odamızı yurt içinde ve yurt dışında imzaladığımız kardeş oda ve işbirliği anlaşmaları ile Türkiye'de ve Amerika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Afrika'ya tüm Dünya'da tanınan bilinen itibar gören marka haline getirdik. KOBİ'lerimizin kendini tanıtabilmesi için Trakya'da halen ilk ve tek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarını başlattık ve geleneksel hale getirdik. Rabbime şükürler olsun, bu iki dönemde Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla birlikte her gün daha güzel çalışmalara imza atarak siz değerli üyelerimize hep ilkleri yaşattık" diye konuştu

"Çerkezköy Ticaret Odası bir markadır"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı bir marka olarak değerlendiren Kozuva, "12 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan Oda seçim çalışmaları, haberlerden takip ettiğiniz gibi adeta bir genel seçim havasında ve mücadelesinde geçmektedir. Çerkezköy TSO seçimleri herkesin dilinde ve gündemindedir. Çünkü artık kurumsallığıyla, konumuyla, misyonuyla vizyonuyla Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası göz kamaştırmaktadır. Hayalleri süslemektedir. Aslında bu durum, iki dönem boyunca değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla ve siz değerli üyelerimizin desteğiyle Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasını nereden nereye taşıdığımızın, nasıl itibarlı bir kurum haline getirdiğimizin en somut göstergesidir. Bizim için de onur vesilesidir. Yineliyorum ki bu çalışmalar ve elde edilen başarılar, koltuk ve makam merakı ile olmadı. Bunun için gönülde insan sevgisi, yürekte memleket sevgisi, zihinde ise sorumluluk duygusu gerekiyordu. Çok şükür 2013 yılında şerefle seçildiğim Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimi bu sorumluluk duygusuyla, ilçeme bölgeme ve ülkeme kazandırdıklarımın onuruyla, alnımın akıyla, gönül huzuruyla; yerinde, zamanında ve tadında bırakmanın bahtiyarlığı içerisindeyim” ifadelerini kullandı.

"Her şey zamanında ve tadında kalmalıdır"

Yeni seçilecek yönetime başarı dileğinde bulunan Kozuva, “Ne derler, 'her şey yerinde ve zamanında' derler. 'Her şey tadında' derler. Ne derler 'bu dünya Sultan Süleyman'a kalmamıştır' derler. Kimseye de kalacak değildir. Her gelen geçicidir, her gelen gidicidir. Önemli olan bu gerçeğin farkında olarak 'kendi gitti adı kaldı yadigâr' denilecek çalışmalara ve hizmetlere imza atabilmektir. Bu anlamda çok şükür bu odadan da adı yadigâr kalacak bir Süleyman Başkan geçmiştir. Bizden sonraki arkadaşlarımızın da odamızın kazanımlarına ve vizyonuna aynı hassasiyetle sahip çıkacaklarına ve devraldıkları bayrağı daha da ileriye taşıma gayretinde olacaklarına inancım tamdır. Şunu gönül rahatlığıyla ifade edeyim ki, şimdiye kadar görev sırasında verdiğimiz mücadelelerin her biri, daha iyi hizmet amacıyla olmuştur. Bu şuurda olarak görev yaptığım dönemdeki hiçbir arkadaşıma, hiçbir meclis üyemize, hiçbir Oda çalışanıma ve iletişim kurduğumuz hiçbir üyemize şahsi olarak kırgın ve küskün değilim. Seçim sonrası göreve gelecek arkadaşlara da, gerek duymaları halinde önceki dönemler hakkında bilgi ve ilerisi için deneyimlerimi paylaşmaktan onur duyarım. Bu vesileyle bizim için iki dönemlik bir bayrak yarışı olan oda yönetim kurulu başkanlığımı seçimi kazanacak olan oda başkanımıza gönül rahatlığıyla ve onurla devredecek olurken ilçeme bölgeme ve ülkeme hizmet konusunda ise, değişik platformlarda yer ve zamanlarda aynı azim ve kararlılıkla faaliyette olacağımı ve çalışacağımı ifade etmek isterim. Bu duygularla 12 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek Oda seçimlerinin, Odamıza bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün paydaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, iki dönem birlikte çalıştığım saygıdeğer yönetim kurulu üyelerim ve meclis başkanlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma, her biri benim için çok kıymetli olan oda çalışanlarıma, basınımızın kıymetli temsilcilerine, görev süresince fedakârca yanı başımda olan başkanlık asistanlarıma kucak dolusu selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.