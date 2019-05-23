Kozuva: "Gücümüzü sizden alıyoruz"

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından iftar yemeği düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva burada yaptığı konuşmada, "Gücümüzü esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın çalışkanlığı, azmi ve birliğinden alıyoruz" dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri Otopark Alanında düzenlediği iftar yemeği organizasyonunda Oda üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen iftar yemeğine Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Saray Kaymakamı Adnan Tezcan ile Çerkezköy TSO hizmet bölgeleri olan Çerkezköy, Kapaklı, Saray ilçeleri protokol üyeleri, Oda ve Borsa başkanları, STK'lar, Oda üyeleri ve vatandaşların katılım gösterdiği iftar yemeğinde birlik mesajı verildi. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva yaptığı açıklamada, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğimizde bu yıl da hep birlikteyiz. Çerkezköy, Kapaklı ve Saray olarak gerek sanayi gerek istihdam açısından ülkemize büyük katma değer sağlamakta, Türkiye'nin sayılı bölgeleri arasında yer almaktayız. Bizler de, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgemizi temsil etmekten gurur duyuyor, gücümüzü esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın çalışkanlığı, azmi ve birliğinden alıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyor; sabır, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında bir arada olmaktan son derece mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.