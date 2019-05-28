Kozuva, ilk 500'e giren firmaları kutladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 26 firmayı kutladı.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yaptığı açıklamada "Odamızın hizmet sınırları içerisinde yer alan 26 firmamız, İstanbul Sanayi Odası tarafından üretimden satışlara, satış hasılatına, brüt katma değere, öz sermayeye, net aktifler tutarına, dönem karı tutarına, ihracat tutarına ve ücretle çalışanlar ortalamasına göre belirlenen Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi içinde önemli sıralarda yer almıştır. Marifet iltifata tabidir. Küresel manada ekonomik dalgalanmaların sıkça yaşandığı bu dönemde 26 firmamızın yakaladığı bu başarıyla gurur duyuyoruz. Firmalarımızın bu tür başarıla imza atmaları, bölgemiz açısından güç ve moral kaynağı olmanın yanı sıra bölgeye kazandırdıkları katma değer ve istihdam olanaklarıyla da ülke genelinde örnek teşkil etmektedir. 26 firmamızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

"Üyelerimiz için çalışıyoruz"

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, açıklamasının devamında şu sözleri söyledi:

"Üyelerimizin bu başarısını sürdürebilmesi ve diğer firmalarımızın da aynı başarıyı yakalaması amacıyla Oda olarak verdiğimiz dış ticaret istihbarat hizmeti ile dünya pazarlarına açılmalarına destek oluyoruz. Üyelerimizin hem firmalarını tanıtmak hem de yeni ortaklılar kurmaları için yurt içi ve yurt dışı fuarlara büyük önem veriyor, ikili anlaşmalar ve kardeş oda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında bölgemizde büyük katma değer yaratan Çerkezköy Endüstriyel Fuarımız ile küçük ve orta ölçekli KOBİ'lerimizin büyük ölçekli firmalar ile iş birliği içerisinde olmasını ve büyük firmaların bölgede bulunan yan sanayi sektörlerini tanımalarını sağlıyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Çerkezköy Endüstriyel Fuarımızla bölgesel tedarik zincirinin oluşmasını amaçlıyoruz.”

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan firmalar

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Çerkezköy'deki fabrikalar ise şu şekilde açıklandı; Arçelik A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş., Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Hema Endüstri A.Ş., Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş., Deva Holding A.Ş., Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş., Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş., Farplas Otomotiv A.Ş., Altek Döküm Hadde Mamulleri San. ve Tic. A.Ş., Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş., Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş., Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş., Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş., Özer Metal Sanayi A.Ş., Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş., Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş., Umur Basım San. ve Tic. A.Ş., Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş., Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş., Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş., Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş., Teverpan MDF Levha San. ve Tic. A.Ş., ATT Tekstil San. ve Tic. A.Ş.