Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Kadınlarımızın ve gençlerimizin her alanda aktif bir şekilde yer alması en büyük önceliğimiz. Ve Oda olarak bu konuda büyük bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu üyeleri tanışma kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıda Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Arslan, Mehmet Çetin, Mustafa Ogün Asıl, Murat Narçın ve Rasim Bilgen de hazır bulundu. Şubat ayında yapılan seçimle göreve gelen TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, kahvaltıda birlik mesajı verdi. Kahvaltının ardından TOBB Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Cemal Gökhan Cengiz, Başkan Yardımcıları Gürkan Kartal ve Tuncer Akbulutlar ile Komite Üyeleri Ufuk Mangır ve Öztan Ertan, Çerkezköy TSO'yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştü.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Kadınlarımızın ve gençlerimizin her alanda aktif bir şekilde yer alması en büyük önceliğimiz. Ve Oda olarak bu konuda büyük bir çaba sarf ediyoruz. Sizlerin ticaret hayatında yer almanız, ülke ekonomisine katkıda bulunmanız ve hem Odamızı hem de bölgemizi temsil etmeniz bizler için büyük bir gurur. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.