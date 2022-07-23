Kozuva: Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan firmalarımızı tebrik ediyorum

İstanbul Sanayi Odası tarafından “İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021” araştırmasının sonuçları açıklandı. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasına üye 25 firmanın bu listede yer aldığını belirten ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Sürekli gelişen, geliştikçe büyüyen ve büyüdükçe kapasitesini arttırarak bölge insanını istihdam eden, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan firmalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021” araştırmasının sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan 25 firma bu listede yer aldı. Listede yer alan firmaları tebrik eden ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Bildiğiniz üzere İSO İlk 500 içerisinde 25 firmamız, sonrasında açıklanan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı arasında ise 42 firmamız yer bulmuştu. İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında da ilkinde olduğu gibi yine 25 firmamız yer aldı. Küresel boyutta ekonomik zarar veren pandemi ve savaşa rağmen odamız üyesi firmaları buralarda görmek bizleri gururlandırıyor. Sürekli gelişen, geliştikçe büyüyen ve büyüdükçe kapasitesini arttırarak bölge insanını istihdam eden, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan firmalarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yüksek teknolojilerin payındaki artış umut verici”

İleri teknoloji alanında yaşanan artışın umut verici olduğunu ifade eden Başkan Kozuva, “Üretmeye, gelişen teknolojiye ayak uydurmaya devam etmeliyiz. Çağımızın en büyük gücü haline gelen teknolojiyi yakalamalı ve hatta ona yön verebilen hale gelmeliyiz. Yerli kaynaklarımızı çoğaltarak bu alandaki gelişimimizi sürdürmeliyiz. Öte yandan yüksek teknolojilerin payının yüzde 2,6'dan yüzde 3,5'e çıkması da dikkat çekiyor. İleri teknoloji payındaki artış bizlere umut veriyor. Son olarak belirtmek isteyeceğim konu da üyelerimizin gelişimi ve büyümesi için Odamızın çalışmalarının durmaksızın devam edeceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da odamız, üyelerinin yanında olarak gelişimlerinde destekçi olmayı sürdürecektir“ dedi.