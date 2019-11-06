Kral malzemeciye son görev

Önceki akşam yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden ‘Kral Malzemeci' lakaplı Çerkezköy 1911 Spor Kulübü'nün malzemecisi Emin Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 30 yıl boyunca amatör liglerde mücadele eden Çerkezköy 1911 Spor Kulübü ve Kapaklıspor'un malzemeciliğini yapan ve halk tarafından ‘Kral Malzemeci' lakabıyla anılan Emin Öztürk, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Öztürk, Çerkezköy Bahçeli Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Öztürk'ün cenazesine Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gümüş, Çerkezköy ve Kapaklı Belediye Meclis üyeleri, Tekirdağ TFF Başkanı Emin Neşeli, Başkan yardımcısı, Salih Yılmaz, kulüp balkanları, yönetimleri ve futbolcular, sivil toplum kuruluşları, Öztürk ailesi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede taziyeleri Öztürk'ün kardeşleri ve yakınları kabul etti. 3 kız babası olan Emin Öztürk, 5 torun dedesi idi.