KTSO'dan "İstihdam Seferberliği" çağrısı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) "Burası Kırklareli Burada İş Var" sloganıyla Kırklareli'deki tüm işverenleri istihdam seferberliğine davet etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısı üzerine KTSO harekete geçti. KTSO Yönetim Kurulu ve Üyeleri Kırklareli'deki bütün işverenleri seferberliğe destek olmaya çağırdı. Bu kapsamda KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık başkanlığında, meclis üyeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin katıldığı toplantı gerçekleştirildi.

"Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın"

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ilık istihdam teşviklerine yönelik düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlatarak, "25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. Bu kampanya kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberliği.org adresinden ulaşabilmek mümkün. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.