Küçük çocuklardan büyük hareket

Yaşları küçük ama kalpleri büyük 5 arkadaş kendi yapmış oldukları oyuncakları satarak topladıkları parayı Tekirdağ Ergene'de ihtiyaç sahibi bir aileye vermek için Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i ziyaret ederek teslim ettiler.

Kendi yapmış oldukları oyuncakları satarak toplamış oldukları parayı Ergene İlçesinde ihtiyaç sahibi bir aileye vermek isteyen yaşları küçük ama kalpleri büyük 5 arkadaş toplamış oldukları parayı Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e teslim etti.

Bu güzel davranışlarının herkese örnek olması gerektiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Çocuklarımızı ve bu güzel evlatlarımızı yetiştiren ailelerini canı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerini belediyemizde misafir etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğum çocuklarımızın eğitim hayatlarında da başarılı olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

“İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanlarındayız”

Ergene'de ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemek yardımı, kömür yardımı, erzak yardımı, ikinci el eşya yardımı, evde bakım hizmeti ve sağlık ambulansımız ile sağlık hizmeti veriyoruz. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Biz büyük biz aileyiz ve ailemizde kim yardıma ihtiyaç duyuyorsa tüm desteğimizle onun yanındayız. Bugün de yaşları küçük ama kalpleri büyük 5 evladımız kendi yapmış oldukları oyuncakları satarak toplamış oldukları parayı Ergenemizde ihtiyaç sahibi bir ailemize vermek üzere bizlere teslim ettiler” diye konuştu.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel makamında konuk ettiği küçüklerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirip çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.