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Küçük öğrenciler spor salonunda eğlenerek ders yaptı

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi’ndeki küçük öğrenciler beden eğitimi derslerini Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonunda yaparak hem eğlendiler hem de ilk defa büyük bir salonda spor yapmanın keyfini yaşadı.

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi'ndeki küçük öğrenciler beden eğitimi derslerini Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonunda yaparak hem eğlendiler hem de ilk defa büyük bir salonda spor yapmanın keyfini yaşadı.


Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisinde bulunan öğrenciler daha öncesinde okul binasında yapmış oldukları beden eğitimi derslerini önceki gün Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonunda yaptı. Ergene Belediyesi Spor Eğitmeni Gülen Kılıç'ın düzenlemiş olduğu parkuru başarıyla tamamlayan minikler daha sonra öğretmenlerinin gözetiminde spor eğitimlerini sürdürdü.


İlk defa büyük bir spor salonunda ders yapmanın heyecanını yaşayan minik öğrenciler için zaman zaman Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda beden eğitimi dersleri yapılacağını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Çocuklarımıza sporu küçük yaşlarda öğretmeliyiz” dedi.


Başkan Yüksel, “Eğitim yelpazesinin tüm alanlarınca paylaşıldığı gibi beden eğitimi dersi de bilginin birikimi ve iç görü ile anlaşılmasını sağlar. Beden eğitimi aracılığıyla birey, sağlık ilkeleri ve hareketin yaşamda ki önemini kavrar. Sağlıklı bireyler yetiştirmek için çocuklarımıza sporu küçük yaşlarında öğretmeliyiz. Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademimizde bulunan küçüklerimizi bu bağlamda yetiştiriyor ve eğitiyoruz” diye konuştu.

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