Kuduz hastalığı ile mücadele çalışmaları sürüyor

Kuduz hastalığı ile mücadele çerçevesinde Tekirdağ'da aşı çalışması yapıldı.

Tarım İlçe ve Orman Bakanlığı'nın kuduz hastalığı ile mücadele için belirlediği aşı takvimi çerçevesinde Saray İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından, ilçe merkezi ve mahallelerde kedi ve köpekleri aşılama çalışması gerçekleştirildi.

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyide Yılmaz, “Her yıl bakanlığımız tarafından belirlenen aşı takvimine göre ilçemiz genelinde gerçekleştirdiğimiz aşılama çalışmalarını bu yılda veteriner hekimlerimiz tarafından gerçekleştirdik. Takvime göre çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.