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Küfürlü paylaşımlar yapan öğretmen tutuklandı

Tekirdağ’da sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan beden eğitimi öğretmeni tutuklandı.

Tekirdağ'da sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan beden eğitimi öğretmeni tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yapan Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni C.D.K.'nin görevden alındığı belirtildi. Hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan C.D.K, emniyetteki ifadesinden sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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