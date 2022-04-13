Kullanılmaz durumdaki yol tonajlı araçlara uygun hale geldi

Tekirdağ'da uzun zamandır kullanılmaz halde olan yol, belediyenin girişimleriyle yeniden kullanılacak. Yenilenen yol ağır vasıtalara uygun standartlarda yenileniyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yıllardır çözülmeyen yol sorunu, belediyenin girişimleriyle nihayete eriyor. Sanayi Bölgesi olarak isimlendirilen ve önemli tesisleri bünyesinde barındıran alanda uzun süredir kullanılamaz hale gelmiş yollar Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeniden yapılıyor.

Beton Yol yöntemi ile gerçekleştirilen yol çalışmalarıyla, Süleymanpaşa'nın kanayan yarası haline gelmiş Dumansız Sanayi Bölgesinin yolları onarılarak ağır tonajlı araçların geçişine uygun şekilde yapılıyor.

Belediye sahip çıktı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yıllar boyunca kaderine terk edilen Dumansız Sanayi Bölgesinde sürdürülen beton yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılacak çalışmaları planladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Dumansız Sanayi Bölgemizdeki yol sorununu ortadan kaldırdığımız beton yol çalışmalarımızda sona doğru geliyoruz. Son rötuşları yaptığımız güzergahları inceleyerek, ekiplerimize kolaylıklar diledik. Şehrimize ve sanayicimize hayırlı olsun” diye konuştu.