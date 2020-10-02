Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Tekirdağ'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Tekirdağ'da çeşitli temaslarda bulundu.

Tekirdağ'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü Kamp Alanı ve kazı alanında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Süleymanpaşa ilçesine geçen Bakan Yardımcısı Demircan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Cuma namazını Tarihi Rüstempaşa Camii'nde kılan Demircan, sonrasında Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğünü ve İl Halk Kütüphanesine ziyarette bulunarak yanındaki heyetle birlikte binada kısa bir gezinti gerçekleştirdi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i de makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Demircan, ziyaretin ardından Süleymanpaşa ilçesinde son olarak Yalı Hamamında incelemede bulundu. Demircan daha sonra Hayrabolu ilçesine gitmek için yola çıktı.

Bakan Yardımcısı Demircan'a ziyaret ve temaslarında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel eşlik etti.