Kültür ve Turizm Müdürü, ‘Yanı başımızda koca bir dev var' diyerek duyurdu

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, ‘Yanı başımızda koca bir dev var' diye İstanbul'u işaret ederek, bu yıl Tekirdağ'daki lavanta tarlalarına yarım milyondan fazla turist beklediklerini ifade etti.

Lavanta sezonuna az bir süre kala Tekirdağ'daki lavanta yetiştiricileri Tekirdağ'da gazetecilerle kahvaltılı basın toplantısında bir ataya geldi. 10 üreticinin bir araya geldiği toplantıya Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu da katıldı.

Bu yıl Lavanta tarlalarına yarım milyondan fazla turist beklediklerini ifade eden Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, “Trakya'da lavantanın en fazla yetiştirildiği yer Tekirdağ. Bunlardan 10 tanesi özellikle foto safari için çok önemli. Lavanta bitkisinin yağı, suyu, tarımsal bir özelliktir. Ama ortaya saldığı güzellik foto safari açısından, anıları biriktirme açısından bizi ilgilendiren kısımdır. Tekirdağ potansiyeline bakar mısınız. Allah'ın lütfu tabi ki burası harika bir memleket. Benimde yabancısı olmadığım bir memleket bende Kırklareli de doğdum. İnsanlar artık uzaklara gitmesinler. Isparta, Burdur buralara gitmesinler. Hemen yanı başımızda koca bir dev bulunuyor İstanbul. Gönül ister ki kalmalı gelsinler otellerimizi kullansınlar. Gastronomimizi kullansınlar, yamaç paraşütümüzü yapsınlar” dedi.