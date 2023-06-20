İhlas Haber Ajansı

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Kumar oynayan 5 kişiye 16 bin 220 lira ceza yazıldı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişiye 16 bin 220 lira ceza yazıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişiye 16 bin 220 lira ceza yazıldı.


Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi. İş yerine düzenlene operasyonda 105 adet iskambil kağıdı ve 650 lira ele geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen O.D., S.S., A.S., İ.T. ve O.Y. adlı 5 şüpheliye toplam 16 bin 220 lira ceza kesildi.

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