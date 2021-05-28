Kurallara uymayan yandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Birimi ekiplerince Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında uygulama yapıldı. Uygulamanın amacının yaygın trafik denetimleri yoluyla ihlalleri azaltmak olduğuna dikkat çekildi.

Tüm tedbirlere rağmen trafik kural ve kısıtlamalarına karşı duyarlı olmayan sürücülerin; seyir halinde cep telefonu kullanmaya devam ettikleri ve kırmızı ışık ihlali yaptıkları belirtilirken, trafik güvenliğinin sağlanması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla Trafik Şube ekiplerince ‘Cep Telefonu ve Kırmızı Işık' ihlallerine yönelik ilçe genelinde özel denetim gerçekleştirildi.

Gün boyu yapılan denetimlerde onlarca araç takip edilirken, kırmızı ışık ihlali yapan ve trafikte telefonla konuşan sürücülere cezai işlem uygulandı.