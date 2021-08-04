Kuran kursu öğrencileri kütüphaneye üye oldu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Gazi Süleyman Paşa Camii Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri kütüphaneye üye oldu.

Öğrencilere kütüphane hakkında bilgi vermek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, kütüphane yetkilileri öğrencilere kütüphane hakkında bilgi verdi. Şarköy İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, “Camimizde eğitim alan Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencilerimiz için ilçemizdeki kütüphaneye bir gezi düzenledik. Öğrencilerimize kitap sevgisi aşılamak, kitabın hayatımızdaki önemini kavratmak ve en iyi arkadaşımız olan kitaplara karşı tutumun önemini vurgulamak amacıyla düzenlediğimiz gezide öğrencilerimiz kütüphane kuralları hakkında bilgi sahibi oldular” dedi.

Kütüphaneye üye kayıtları yapılan öğrencilerin, yetkililerle birlikte Şarköy Halk Kütüphanesi önünde hatıra fotoğrafı çekmelerinin ardından etkinlik sona erdi.