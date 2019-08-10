İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurban kesim yerleri belirlendi

Çorlu’da Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri belirlendi.

Çorlu'da Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri belirlendi.


Çorlu Kaymakamlığı himayelerinde toplanan 2019 Yılı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kurban kesim noktaları duyurusuna göre Çorlu'da toplamda 28 noktada kurban kesilebilecek.


Komisyonda alınan kararlara göre; vatandaşlar küçükbaş hayvan için 7 farklı noktada kesim yapabilecekken, büyükbaş hayvanlar için ise 21 noktada kesimler gerçekleştirilebilecek. İşleyişinden Çorlu Müftülüğü'nün sorumlu olduğu kurban kesim noktaları ilçe merkezindeki muhtelif noktaların yanı sıra Şahpaz, Türkgücü, Önerler, Sarılar ve Seymen Mahallelerinde yer alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.